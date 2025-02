Renato Gaúcho exalta Filipe Luís, do Flamengo: ‘Acima da média’

O técnico Filipe Luís recebeu mais um elogio de um treinador de futebol. Desta vez, Renato Gaúcho exaltou o comandante do Flamengo e afirmou que ele tem tudo para comandar a Seleção Brasileira. Além disso, ele afirrmou que projeta um trabalho ao lado dele em algum momento na carreira.

“Ele é nota mil, um cara muito inteligente, eu falo com ele toda semana. Eu me dou super bem com ele, foi um cara que me ajudou bastante quando eu cheguei ao Flamengo. Muito acima da média. Torço muito por ele. Não é fácil pegar um Flamengo. Ele tem tudo para chegar na seleção brasileira”, avaliou o treinador atualmente sem clube, em entrevista ao ‘Charla Podcast’.

“Eu via, antes dos jogos, com o computador no vestiário, querendo saber, procurando os detalhes dos adversários, quem ele iria marcar… Um cara muito interessado. Jogou na Europa, né? É outro nível. Eu sempre falo que um dia nós vamos trabalhar juntos, é um cara fora da curva, o Flamengo está muito bem servido de treinador”, garantiu.

Desde que assumiu o Rubro-Negro, na reta final da temporada de 2024, Filipe, aliás, foi campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. Aliás, o profissional, de 39 anos, comandou o time em 22 partidas oficiais, com apenas uma derrota.

São 15 vitórias e seis empates, com um aproveitamento de 77,2%.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.