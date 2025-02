Rony esclarece situação com o Vasco durante negociação com o Atlético

O atacante Rony foi apresentado oficialmente na tarde desta sexta-feira (21), na Arena MRV. Durante a coletiva de imprensa, ele abordou a polêmica envolvendo o Vasco durante as negociações para sua transferência ao Atlético.

Atlético e Rony já haviam chegado a um acordo, e o clube alvinegro também acertou os detalhes com o Palmeiras. No entanto, o Vasco entrou em contato com os empresários do atleta tentando uma negociação. O caso ganhou repercussão, e até a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez declarações ressaltando que não haveria qualquer negociação com o clube carioca.

Rony esclareceu que, depois de ter fechado com o Atlético, não havia mais possibilidade de assinar com outra equipe.

“O Vasco é um clube grande, mas já havíamos dado a palavra ao Atlético. O presidente foi procurar o Palmeiras, e há outras questões por trás disso que, um dia, vocês vão saber. Meu pai pode explicar melhor. Eu já tinha dado minha palavra ao Atlético. O Vasco procurou, mas o Palmeiras não aceitou”, afirmou o jogador.

Ele, afinal, também destacou que a conversa com o treinador Cuca foi fundamental para sua decisão.

“A conversa com o professor Cuca foi essencial. Ele foi atrás de mim, conversamos bastante, e ele me apresentou sua visão. Hoje estou aqui vestindo essa camisa e espero fazer história no clube”, concluiu.

Outra apresentação

Além de Rony, o Atlético também apresentou o lateral-esquerdo Caio Paulista. Sem espaço no Palmeiras, afinal, o jogador chegou para disputar a posição com Guilherme Arana.

“É uma disputa muito boa, que também vai me ajudar bastante, e eu vou aprender muito com o Arana. Ele é um jogador que dispensa comentários. Estou aqui para aprender com ele, e espero que ele também possa aprender um pouco comigo. Estou aqui para agregar”, finalizou.

