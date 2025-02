Internacional confirma ausência de Borré em duelo com o Caxias

A apreensão do Internacional com a condição de Borré se confirmou, já que ele não está presente na lista de relacionados para o embate com o Caxias. Afinal, o atacante passou por exames de imagem que constataram um estiramento na coxa esquerda. Com a sua baixa, Wanderson mais uma vez deve ganhar uma oportunidade como titular.

O camisa 11 já havia entrado no lugar do colombiano ainda na última partida do time, a vitória sobre o Monsoon. Assim, o mais provável é que Roger Machado forme um trio com o Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson, e escale uma dupla de ataque com Carbonero e Valencia.

A preocupação com Borré teve início depois dele apontar dores musculares na coxa direita. Com isso, ele passou a ficar sob observação do departamento médico, com análise diária se haveria evolução do seu quadro. Contudo, a avaliação foi negativa.

Tal situação frustra os planos de Roger Machado ao dar continuidade à dupla de ataque formada por Borré e Valencia. Provavelmente, a baixa do camisa 19 deve impactar no desempenho da equipe. Afinal, ele se tornou um dos principais jogadores do Internacional na campanha de arrancada no segundo turno da Série A de 2024. Prova disso é que até o momento foi um dos atletas presentes no elenco mais utilizados pelo comandante ao atuar em oito dos nove jogos possíveis.

Com a lesão de Alan Patrick, o colombiano passou a ter uma função diferente. Assim, a partir do momento que o meio-campista se tornou desfalque, o camisa 19 começou a sair mais da área e ajudar na construção de jogadas. Deste modo, Borré é o quarto jogador na temporada a integrar o departamento médico.

Internacional sofre com diversas lesões no início da temporada

Alan Patrick se recupera de uma contusão no tornozelo direito. Já o atacante Wesley está em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda. Bruno Tabata está em situação semelhante à do camisa 21, mas sofreu um retrocesso em seu diagnóstico. Deste modo, não terá condições de entrar em campo na reta final do Campeonato Gaúcho.

Neste cenário, o provável 11 inicial do Inter deve ser: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Vitinho, Bruno Henrique e Wanderson; Carbonero e Valencia.

O Colorado inicia a disputa por uma vaga na decisão do Estadual em confronto com Caxias, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Como teve a melhor campanha da fase de grupos do Estadual, a equipe da capital gaúcha terá a vantagem de decidir a vaga na final do torneio em casa. A partida de volta vai ocorrer no dia 1º de março, às 21h30, no Beira-Rio.

Confira a lista de relacionados do Inter: Goleiros: Anthoni, Ivan e Kauan Jesus

Laterais: Aguirre, Bernabei, Nathan, Pablo e Ramon Zagueiros: Kaique Rocha, Rogel, Victor Gabriel e Vitão Volantes: Bruno Henrique, Fernando e Ronaldo Meias: Gustavo Prado e Yago Noal Atacantes: Carbonero, Lucca, Ricardo Mathias, Valencia, Vitinho e Wanderson

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.