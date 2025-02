Dorival detalha processo de convocação para próximos jogos da Seleção Brasileira

De volta ao Brasil após acompanhar jogadores em ação nas últimas duas semanas pelos campos da Europa, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, detalhou o processo de convocação para próximos jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O comandante analisou o período de observações no exterior ao qual pôde conversar com atletas, anunciando os próximos passos da comissão técnica. No Velho Continente, ele assistiu aos jogos da Champions e da Premier League enquanto seus auxiliares observaram outros jogadores em partidas e treinamentos.

“Assistimos vários jogos e treinamentos nas últimas semanas. O importante dessas viagens é que podemos estar ao lado dos atletas, sabendo um pouco mais do momento que cada um vive. Fazemos uma troca constante e frequente com todos os clubes para que possamos ter os melhores números de cada um, o momento, a condição física e médica. Esses dados são fundamentais para que no momento oportuno da convocação, nós tenhamos o maior número de dados possíveis para sermos assertivos no momento das definições”, disse o comandante, em entrevista à CBF TV.

Lucas Silvestre e Pedro Sotero, assistentes técnicos de Dorival, seguem na Europa até domingo observando jogadores que atuam na Premier League. Ao todo, eles percorreram 15 cidades em quatro países. Nos próximos dias, Dorival também acompanhará as partidas das fases decisivas dos Campeonatos Estaduais.

‘Lista larga’ na próxima semana

O treinador disse, ainda, que enviará a “lista larga” (dos atletas pré-relacionados) para a disputa dos dois jogos pelas Eliminatórias no dia 28 de fevereiro. O anúncio dos convocados, conforme o Jogada10 antecipou, será no dia 7, uma sexta-feira.

“Espero que esse trabalho [de observação no exterior] tenha sido o início, se Deus quiser, de um momento em que nós possamos finalizar a nossa classificação rumo à Copa do Mundo”, concluiu o treinador.

A Seleção Brasileira entra em campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45. No dia 25, o desafio será diante da atual campeão mundial Argentina em Buenos Aires, às 21h.

