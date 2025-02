América-MG x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro vai visitar o América-MG neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Na partida de ida, no Mineirão, as equipes empataram em 1 a 1, com Gabigol abrindo o placar para a Raposa, e Barros deixando tugo igual para o Coelho. Confira as principais informações do clássico decisivo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo Minas (TV Aberta) e Premiere (pay per view).

Como chega o América-MG

O Coelho conseguiu um bom resultado no Mineirão ao buscar o empate e, portanto, chega com moral para decidir em casa. Na primeira fase do Estadual, terminou na liderança do Grupo B, com 13 pontos, na frente de Athletic, Democrata e Itabirito. No retrospecto recente do clássico, o time americano leva a melhor, afinal, dos últimos 11 jogos disputados, perdeu apenas dois. Então, no total, foram duas derrotas, três empates e sete vitórias do Alviverde.

Para o duelo, o técnico William Batista não tem defalques no elenco até o momento e, assim, irá com força máxima. Com três gols cada, Jonathas e Fernando Elizari são os destaques da equipe.

Como chega o Cruzeiro

Com 11 pontos, a Raposa se classificou em primeiro lugar do Grupo C, que também tinha Pouso Alegre, Aymorés e Villa Nova. Agora, quer mudar o cenário recente contra o América nas semis. Afinal, nas últimas duas vezes que as equipes decidiram esta fase do torneio, o Coelho levou a melhor: em 2021 e 2023. Como cedeu o empate no Mineirão, agora precisa vencer para garantir o título no tempo normal.

Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim não terá novos desfalques além de João Marcelo, Japa e Juan Dinenno. Matheus Pereira, que estava envolvido em negociação frustrada com o Zenit, é dúvida na titularidade. Afinal, com as conversas com os russos, perdeu alguns treinos e o técnico trabalhou na escalação sem o camisa 10.

AMÉRICA-MG X CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 22/02/2025, às 16h30

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG:Matheus Mendes; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Marlon Lopes; Adyson, Cauan Barros, Miquéias e Figueiredo; Fernando Elizari e Jonathas. Técnico: William Batista

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Walace (Marquinhos), Matheus Henrique e Eduardo; Dudu e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR:Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Globo Minas e Premiere (pay per view)

