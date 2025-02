Pedro Raul aceita proposta, e Corinthians emprestará centroavante ao Ceará

Pedro Raul será emprestado pelo Corinthians. Nesta sexta-feira (21), o centroavante aceitou a proposta do Ceará para atuar por empréstimo até dezembro deste ano. As partes ajustam os detalhes finais do contrato para oficializarem o negócio. Com o entendimento voltado para aliviar a folha salarial e, assim, abrir espaço para outros nomes no elenco, o Timão arcará com parte dos salários do atleta.

O jogador já não havia viajado com o elenco para a Venezuela, onde o Timão empatou por 1 a 1 com o Universidad Central, pela segunda fase da Libertadores.

O clube paulista, aliás, tinha pressa para definir o futuro do atacante, visto que o encerramento da janela de transferências se aproxima: fecha no dia 28.

O Corinthians desembolsou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28,51 milhões na cotação atual) no início de 2024 junto ao Toluca, do México, por Pedro Raul. Mas ele não repetiu o sucesso que teve no Goiás, em 2022. No ano seguinte, ele teve uma passagem ruim pelo Vasco.

O centroavante, que tem contrato até 2028, disputou 38 jogos pelo Corinthans e fez apenas quatro gols, além de uma assistência. Apesar de ter anotado o gol da vitória sobre o Red Bull Bragantino no jogo de estreia na temporada, pelo Campeonato Paulista, o camisa 20 não correspondeu na sequência. Assim, perdeu espaço de vez com o técnico Ramón Díaz.

Embora não estivesse convicto sobre acenar favoravelmente à oferta do Vozão, o atacante mudou de opinião após realizar seu último treino com o elenco nesta sexta. Em janeiro, ele chegou a recusar a transferência.

Com o novo rumo da negociação, ele chega neste fim de semana na capital cearense para realizar exames médicos e assinar contrato.

