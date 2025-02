XV de Jaú anuncia ação para compra de casa para filha de jogador morto

Meio-campista Gabriel Popó foi vítima de um infarto horas antes de um compromisso do XV de Jaú pela Terceira Divisão do Campeonato Paulista - (crédito: Foto: Gustavo Borges / XV de Jaú)

O XV de Jaú divulgou uma ação para a compra de uma casa para Mayla, filha de quatro anos do jogador Gabriel Protásio, o “Popó”, morto no último domingo (16/2) no alojamento da equipe. A decisão do clube representa um ato de solidariedade junto a família do atleta.

Vítima de um infarto poucas horas antes de um jogo pela Série A3 do Campeonato Paulista, Popó chegou a ser levado para a Santa Casa de Jaú, porém não resistiu. Nas redes sociais, o Galo da Comarca informou que promoverá a causa solidária.

“O Esporte Clube XV de Novembro de Jaú, em solidariedade à família do nosso querido atleta Popó, decidiu comprar uma casa para sua filha Mayla, como forma de agradecimento e valorização do sonho do ser humano”, comunicou a instituição.

XV de Jaú promete centralizar todos os esforços para a causa solidária

O XV de Jaú indicou, ainda, que as futuras rendas envolvendo seus jogos como mandante terão tal ação como destino. Além disso, convidou os torcedores a estarem presentes em peso para as próximas partidas. Mas, ainda que a campanha não alcance a meta, o clube sinalizou que irá custear o imóvel.

Em decorrência da tragédia, portanto, o confronto contra o União Suzano sofreu um adiamento. Posteriormente, a equipe jauense retornou aos gramados para enfrentar o Francana. Como forma de homenagear Popó, o XV de Jaú planejou que os jogadores entrassem vestidos com camisas acompanhadas de foto de Gabriel Popó e a frase “Eterno em nossos corações”.

