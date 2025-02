Palmeiras tenta derrubar entraves para contratar Vitor Roque

Cobrada por falta de movimentações nesta janela de transferências, a diretoria do Palmeiras corre para contratar Vitor Roque ainda neste mês. A janela de transferências se encerra no dia 28. O clube já possui o aval do Barcelona para o negócio, mas enfrenta problemas com o Betis.

No momento, o atacante está emprestado pelos catalães ao clube da Andaluzia até o mês de maio. Entretanto, vive um momento complicado. Apesar disso, o Betis faz jogo duro para liberar o jogador. Uma alternativa é a compensação financeira aos espanhóis.

A ideia não agrada ao Palmeiras, já que o clube usaráde uma grande quantia para contratar o atacante de forma definitiva. O Barcelona deseja negociar o jogador, porém as conversas não evoluíram ao longo da semana junto ao Betis. Após a derrota para o Gent na Conference League, o treinador Manuel Pellegrini falou sobre a situação de Roque.

” Não posso garantir que o Vitor Roque possa continuar. Temos que apoiá-lo, ele faz parte do plantel e terá a nossa confiança. Eu gostaria que ele ficasse conosco”, declarou.

Caso o negócio não se concretize até o dia 28 de fevereiro, o Palmeiras deve retomar o negócio no meio do ano. A ideia é que Vitor Roque seja o camisa 9 do clube para a disputa do Super Mundial de Clubes.

