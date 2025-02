Viña se derrete pela torcida do Flamengo: ‘Incrível’

O lateral Matías Viña não atua pelo Flamengo desde agosto do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Porém, o jogador recorda com carinho da torcida rubro-negra, afinal, citou os rubro-negros quando perguntado sobre o diferencial do time carioca em entrevista para canal uruguaio.

“As pessoas. A verdade é que (as pessoas) fazem a diferença aqui no Rio Janeiro. E a verdade é que o Flamengo, onde quer que você vá viajar, as pessoas te acompanham. Dentro do Brasil, é incrível. No norte, no sul, a verdade é que as pessoas estão nos hotéis, eles lotam os hotéis, é uma loucura. A quantidade de gente que o clube tem por trás é imponente”, afirmou em entrevista ao “Calvovô – El Espectador Deportes”.

Aliás, o atleta já teve a experiência de jogar contra a torcida do Time da Gávea, quando defendeu as cores do Palmeiras, entre janeiro de 2020 e agosto de 2021. Posteriormente, jogou pela Roma, Bournemouth, da Inglaterra, e pelo Sassuolo, da Itália.

Contratado no início da última temporada pelo Flamengo, Viña atuou em 22 partidas, marcou um gol e deu duas assistências antes de se lesionar. O uruguaio tem retorno previsto entre junho e agosto deste ano.

