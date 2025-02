Jogador ex-Chelsea viraliza ao cantar música de Ed Sheeran

O meio-campista Conor Gallagher vive sua primeira experiência fora da Inglaterra após deixar o Chelsea, seu clube formador. O volante, que atualmente defende o Atlético de Madrid, da Espanha, roubou a cena em um episódio fora dos gramados. Isso porque viralizou nas redes a sua performance ao cantar “Shape of You” de Ed Sheeran ao lado de uma banda.

A proeza de Gallagher ocorreu em uma campanha publicitária da Mahou, cervejaria que patrocina os Colchoneros. Tal movimento, aliás, representa um projeto para motivar cantores em crescimento ou no início da carreira a enviar vídeos para mostrarem seus talentos. Assim, Atlético e parceira escolherão os artistas que tiverem os melhores desempenhos e premiá-los.

Conor Gallagher x Ed Sheeran Who’d have thought it?! ???? pic.twitter.com/8Ic4EZLKfY — ITV Football (@itvfootball) February 20, 2025

Os principais cantores também terão a oportunidade de se apresentar em um palco a ser montado no Wanda Metropolitano, estádio do clube espanhol. Rodrigo Riquelme, outro jogador do Atlético de Madrid, já havia participado de uma ação parecida de patrocínio. O mesmo ocorreu com a brasileira Giovana Queiroz, com passagens pela Seleção, e a espanhola Andrea Medina. As duas integram o elenco da equipe feminina dos Colchoneros. As duas participaram do “Atleti Music”, ao escolherem cantar “Beautiful Things”, de Benson Boone.

Gallagher supera início difícil após saída do Chelsea

Após a saída do Chelsea em agosto do ano passado por aproximadamente 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 255 milhões na cotação atual), Gallagher teve pelo menos seis meses para aprender o idioma espanhol. Ele já havia se arriscado em sua apresentação no Atlético de Madrid. Em nova oportunidade com exposição pública, optou por cantar uma música em seu idioma nativo.

Por outro lado, mesmo com um início de trajetória desafiador, o meio-campista se tornou uma peça importante no esquema de Diego Simeone. O volante inglês conseguiu aproveitar as chances com as frequentes ausências de Koke por lesões.

Assim, Gallagher intercala entre os 11 titulares e a condição de reserva no Atlético de Madrid. Nesta temporada, são 33 partidas, sendo 21 como titular e destaque para sua participação no Campeonato Espanhol, além de anotar três gols e três assistências.

