Trio tem interesse na contratação de zagueiro do Palmeiras

Um dos destaques da vitória do Palmeiras contra o Botafogo-SP, o zagueiro Naves está no alvo de três clubes da Série A. Santos, Vasco e Cruzeiro tentam tirar o jogador do Verdão por empréstimo. O jogador já tinha interesse na saída do clube no ano passado, mas a diretoria negou propostas de Athletico e Sport.

Naves está em busca de mais tempo de jogo. Entretanto, o cenário não é inovador no Palmeiras. Mesmo com a saída de Vitor Reis, o jogador perdeu espaço com a chegada de Bruno Fuchs e a contratação encaminhada de Micael, do Houston Dynamo. O defensor não deseja brigar para ser terceira opção no setor.

Os empresários do atleta tentam um empréstimo com opção de compra. A ideia é conseguir um valor mais em conta para o futuro novo clube. Entre os três, a possibilidade de defender o Santos mexeu com o jogador, já que o jogador nasceu na cidade e passou pelas categorias de base alvinegra.

Elogios de Abel

Entretanto, o Palmeiras não tem a intenção de negociar o jogador no momento. Após a vitória contra o Botafogo, o treinador Abel Ferreira elogiou a atuação do zagueiro e falou sobre sua regularidade dentro de campo.

“O Naves está conosco há dois anos e não está jogando de forma regular. Minha função como treinador é ajudar os jogadores. Quando eles estão aqui dois anos fazendo segunda ou terceira linha, não é correto para a evolução deles. Não é justo. Eu tinha conversas com o Naves e ele tinha manifestado esse interesse em função do que é a nossa linha com Gomez e Murilo. Ele quer jogar mais e faz todo sentido. O Naves entrou muito bem, é indiscutível a qualidade dele. Ele tem o que melhorar, mas só vai melhorar se jogar. Se ele conseguir jogar de forma regular, será muito bom”, afirmou.

