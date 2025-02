Botafogo completa 50 dias sem treinador e segue com auxiliar no comando

Desde a saída de Artur Jorge, o Botafogo segue sem treinador. Com isso, o clube está sem comandante desde o dia 3 de janeiro e chegou a marca de 50 dias, sendo o maior hiato desde o início da era SAF, em 2022. O português, na ocasião, acertou com o Al-Rayyan, do Qatar, mesmo depois de uma temporada brilhante e de títulos importantes.

Dessa forma, esse período já superou a transição entre a demissão de Tiago Nunes, no dia 22 de fevereiro de 2024, e o anúncio do português, em 5 de abril.

No início de fevereiro, John Textor encerrou o ciclo de entrevistas com possíveis candidatos. Em primeiro lugar, o norte-americano tentou André Jardine, do América do México, que recusou a proposta.

O caso mais recente foi o de Vasco Matos, que chegou a encaminhar seu acerto. Contudo, ele não possui Licença PRO da Uefa e não poderia assinar súmulas como treinador principal do Alvinegro em jogos de Libertadores e do Mundial de Clubes.

Auxiliar no comando

Coube a Carlos Leiria, treinador do sub-20, ficar à beira do campo desde a reapresentação do elenco principal, no dia 14 de janeiro. Entretanto, com a campanha irregular no carioca e a perda do título da Supercopa para o Flamengo, o Botafogo trouxe Cláudio Caçapa de volta, como auxiliar permanente.

O treinador comandou o Alvinegro em quatro jogos, com quatro vitórias sobre Vasco, Grêmio, Bragantino (Brasileirão) e Patronato (Sul-Americana), em 2023. Todavia, perdeu por 2 a 0 para o Racing, no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, na Argentina.

Por fim, Savarino e Barboza, dois dos líderes do plantel, reclamaram publicamente após o revés sobre a demora na contratação de um novo comandante. Algo que tem afetado diretamente no desempenho da equipe em campo e gerou incômodo de Textor.