Mirassol x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras entra em campo na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista na busca por uma classificação para a próxima fase. Neste domingo (23), às 18h30, o Verdão visita o Mirassol, no Maião, precisando de uma vitória para conseguir uma vaga nas quartas de final.

Na terceira colocação do Grupo C, com 20 pontos, o Verdão não depende apenas de si para avançar no torneio. Já o Leão está com a classificação e o confronto definido nas quartas de final, mas chega sem treinador para o seu último compromisso nesta fase.

Onde assistir

A partida será transmitida na TV fechada através do canal Nosso Futebol +, em sistema Pay-per-view. Já nos streamings, será possível assistir ao jogo pelo UOL Play e pelo Zapping.

Como chega o Mirassol

Já classificado para a próxima fase, o Leão não vive um bom momento no Campeonato Paulista. Os cinco jogos sem vitória custaram o cargo de Eduardo Barroca. Para o duelo contra o Palmeiras, o Mirassol será comandado por Ivan Baitello e não contará com o volante Neto Moura, que está suspenso.

Como chega o Palmeiras

O Verdão vive uma situação delicada no torneio. Além de fazer sua parte para conseguir a classificação, o Palmeiras ainda precisa torcer por um tropeço de São Bernardo ou Ponte Preta. Para o confronto decisivo, Abel Ferreira só tem problemas para definir a defesa. Com Gustavo Gómez lesionado e Murilo suspenso, o português só tem os jovens Naves e Benedetti disponíveis para o setor.

MIRASSOL X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 12ª rodada

Data e horário: 22/02/2025, às 18h30

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur, Reinaldo; Roni, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Clayson (Chico Kim), Iury Castilho. Técnico: Ivan Baitello

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Naves, Benedetti e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.