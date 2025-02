São Bernardo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo, ainda precisando somar pontos, vai até o estádio 1° de maio, encarar o São Bernardo neste domingo (23/02), às 18h30, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor precisa vencer para garantir o primeiro lugar no Grupo C ou torcer por um tropeço do Novorizontino. Situação muito parecida com a do Bernô, que já está classificado para o mata-mata, mas ainda não está garantido em primeiro na chave, podendo ser ultrapassado pela Ponte Preta.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da MAX

Como chega o São Bernardo

Mesmo já classificado, o São Bernardo ainda deve entrar com o time titular em campo. Afinal, a equipe precisa vencer para garantir o primeiro lugar do Grupo D e o mando de campo nas quartas de final. Assim, o técnico Ricardo Catalá deve manter a equipe que empatou com a Portuguesa na última rodada. Contudo, o único alerta que o Bernô precisa tomar cuidado é com o goleiro Alex Alves, que está pendurado e pode desfalcar a equipe nas quartas de final.

Como chega o São Paulo

Já o Tricolor Paulista também já está classificado, mas ainda não tem a primeira colocação do grupo garantida. A equipe precisa vencer ou torcer para um tropeço do Novorizontino contra o Botafogo-SP. Para a partida, o zagueiro Ruan, o meia Rodriguinho e o atacante Ferreira, em recuperação de lesões, são dúvidas para o duelo. Além disso, o goleiro Young e o volante Luiz Gustavo seguem no departamento médico. Contudo, a tendência é que Luis Zubeldía mande força máxima novamente para campo. Afinal, além de buscar a liderança da chave, o São Paulo tenta encerrar uma sequência de cinco partidas sem vitórias.

SÃO BERNARDO X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 12ª rodada

Data e horário: 23/2/2025, às 18h30

Local: Estádio 1° de Maio, São Bernardo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette ; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Arthur Henrique; Léo Jabá, Rodolfo e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas Moura e Oscar; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: (Não informado)

Assistentes: (Não informado)

VAR: (Não informado)

