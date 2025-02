Gabriel Brazão será desfalque do Santos contra a Limeira

O Santos ganhou um desfalque de última hora para visitar a Inter de Limeira, neste domingo (23), às 18h30: o goleiro Gabriel Brazão, diagnosticado com uma lombalgia. Dessa forma, João Paulo será o titular. O embate é válido pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

De resto, o Peixe deve ter a mesma escalação da partida que terminou com vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Noroeste, na última quarta-feira (19). Assim, o técnico Pedro Caixinha deve optar por João Paulo; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

O Santos, aliás, encerrou a preparação para o duelo contra a Inter de Limeira na manhã deste sábado (22). Pedro Caixinha promoveu uma atividade tática e também organizou um treino de bola parada. Recém-contratados, os atacantes Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Deivid Washington foram “batizados” com um corredor polonês.

O Santos é o líder do Grupo B, com 15 pontos, quatro vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Depois, aparecem Red Bull Bragantino (14), Guarani (12) e Portuguesa (12). Dessa forma, um simples empate assegura a classificação do Peixe no mata-mata da competição. Uma derrota fará com que o Alvinegro Praiano precise torcer por outros resultados.

