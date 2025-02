Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

A última rodada da Taça Guanabara reserva um clássico que definirá as duas últimas equipes classificadas para a semifinal do Campeonato Carioca. Assim, Vasco e Botafogo medem forças neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, e os dois rivais ainda têm chances de garantir uma vaga.

Dessa forma, os comandados do técnico Fábio Carille somam 14 pontos e têm o mesmo saldo de gols do arquirrival Fluminense, que enfrenta o rebaixado Bangu. O Alvinegro, por sua vez, tem 13 pontos e ainda vê o próprio Tricolor e o Madureira, que tem 15 pontos, à sua frente na classificação.

Onde assistir

O confronto deste domingo (23) terá a transmissão da Band, Premiere e GOAT.

Como chega o Vasco

Autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis, pela Copa do Brasil, Rayan pode ser titular no clássico diante do Glorioso. Além disso, quem também pode aparecer entre os onze é Tchê Tchê, no possível reencontro com seu ex-clube. Afinal, o meio-campista ficou no banco de reserva no meio de semana. Por outro lado, Lucas Oliveira voltou a treinar, mas deve ficar no banco para Lucas Freitas.

Como chega o Botafogo

A tendência é que o auxiliar Cláudio Caçapa poupe alguns titulares por causa da final da Recopa Sul-Americana, contra o Racing, da Argentina. Dessa forma, Alexander Barboza e Alex Telles são desfalques certos, pois estão suspensos após a briga no clássico contra o Flamengo. Diante disso, o profissional pode promover a estreia de Jair Cunha. Por fim, Artur está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda,, mas deve ser preservado para o duelo continental.

VASCO x BOTAFOGO

11ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: domingo, 23/02/2025, às 18h30 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO: John; Ponte, Jair Cunha, Danilo Barbosa, Cuiabano; Gregore, Patrick de Paula, Newton (Savarino); Rafael Lobato, Rwan Cruz, Kayke (Igor Jesus). Técnico: Cláudio Caçapa

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha(RJ)

