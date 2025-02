Samuel Xavier deve ser a novidade na escalação do Fluminense contra o Bangu

Samuel Xavier volta a ser titular na lateral direita do Fluminense diante do Bangu - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Depois da vitória sobre o Nova Iguaçu, o Fluminense volta a campo para a última rodada da Taça Guanabara, contra o Bangu, às 18h30 deste domingo (23), no Maracanã. Assim, a equipe tem muitas chances de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, caso fique com os três pontos.

Dessa forma, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o lateral-direito Guga, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Caberá a Samuel Xavier voltar a atuar como titular na partida decisiva.

Entre os possíveis desfalques do Tricolor para o duelo decisivo está Thiago Silva. O defensor até se recuperou de dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, porém não deve estar em campo para não ter os mesmos problemas da temporada passada.

Os reforços Otávio, Everaldo e Lavega estão regularizados e podem ser utilizados no decorrer da partida. Por outro lado, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto seguem de fora.

A tendência é que o Fluminense entre em campo com a seguinte escalação: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Arias; Riquelme, Canobbio e Cano. O time necessita vencer por uma margem maior que a do Vasco, caso também vença o Botafogo na rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.