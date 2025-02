Vitinho decide, Inter vence o Caxias e fica perto da final do Gaúcho

O Internacional visitou o Caxias e o venceu por 2 a 0, neste sábado (22), com gols de Vitinho. Assim, o Colorado ficou perto de se garantir na final do Gauchão. As equipes voltam a se enfrentar no sábado de Carnaval (1/3), no Beira-Rio, às 21h30,e o Colorado pode até perder por um gol de diferença que passará de fase. Quem avançar, encara o Grêmio ou o Juventude na grande decisão.

O Inter encontrou muitas dificuldades para dominar a partida. Primeiro, porque jogava fora de casa. Segundo, porque teve 12 desfalques. Além disso, o Colorado encontrou um calorão em Caxias, acentuado pela boa marcação de equipe grená.

Ainda assim, o Colorado teve mais posse de bola e finalizações, mas sem levar muito perigo. As primeiras melhores chances, aliás, vieram com Bruno Henrique e Vitão. O Caxias respondeu, quando Vini Guedes exigiu boa defesa de Anthoni. Pouco depois, Richard balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O melhor momento do Inter veio a partir de então, com Victor Gabriel.

Vitinho decide, e deixa Inter muito perto da final

A segunda etapa também deixou a desejar em nível técnico. O Caxias levou perigo primeiramente, com Thomas Bastos. O Inter respondeu com Vitinho, que recebeu de Bruno Henrique, driblou dois marcadores e, enfim, abriu o placar.

Embalado, o atacante desperdiçou grande oportunidade na sequência. Entretanto, o camisa 28 apareceu novamente, agora para ampliar para o Inter, novamente recebendo bom passe de Bruno Henrique. O Caxias até apertou na reta final, mas desperdiçou boas oportunidades e viaja para Porto Alegre com uma desvantagem significativa. Richard, por exemplo, isolou um chute aos 40, praticamente na marca do pênalti.

CAXIAS X INTER

Semifinal do Campeonato Gaúcho

Data: 22/2/2025 (sábado)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Público:

Gols: Vitinho, aos 22’/2ºT (0-1) e aos 28’/2ºT (0-2)

CAXIAS: Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes, aos 41’/2ºT), Alisson, Lucas Cunha e Kelyn; Vinicius Guedes, Guilherme Mantuan (Paulinho Souza, aos 31’/2ºT) e Tomas Bastos; Nicholas, Richard e Calyson (Iago, aos 31’/2ºT) Técnico: Luizinho Vieira

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo, aos 32’/2ºT) e Vitinho (Ramon, aos 39’/2ºT); Carbonero (Lucca, aos 38’/2ºT) , Wanderson (Gustavo Prado, aos 17’/2ºT) e Valencia Técnico: Roger Machado

Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)

Assistentes: Lucio Flor (RS) e Daniel Stanislau (RS)

VAR: Anderson da Silva Farias (RS)

Cartões Amarelos: Lucas Cunha (CAX); Bernábei (INT)

Cartão Vermelho:

