Botafogo anuncia chegada de Santi Rodríguez, ex-New York City

O Botafogo anunciou na noite deste sábado (22) a contratação do meia-atacante Santiago Rodríguez. O jogador de 25 anos chega proveniente do New York City (EUA) e assina contrato até o fim de 2028.

Segundo o anúncio, o uruguaio passou nos exames médicos e já se encontra no Rio de Janeiro. Santi, aliás, já conheceu a estrutura do Glorioso e já trabalha com os demais companheiros. O Glorioso, no entanto, não revelou ainda a data da apresentação do atleta.

Santiago nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, em 2005. Começou a carreira pelo Nacional, de seu país natal, e foi para o Torque City, também do Uruguai. Posteriormente, se aventurou no New York City, em 2021, por empréstimo junto ao Torque. Após dois anos, foi comprado para ficar de vez em uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos.

Foram mais dois anos como jogador do New York, sendo campeão da Major League Soccer (2021) e também da Campeones Cup da Concacaf (2022).

