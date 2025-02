Presidente do Flamengo celebra conquista: ‘Este time fez o jogo parecer fácil’

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), falou sobre a conquista da Taça Guanabara por parte do Rubro-Negro neste sábado (22), após goleada por 5 a 0 sobre o Maricá. O mandatário, que angaria seu segundo troféu em apenas dois meses no cargo, utilizou o hino do Flamengo para explicar sua sensação após mais um título.

“Sempre uma enorme satisfação a gente estar conquistando taças. Está no hino da gente! “Vencer, vencer, vencer.” As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero que continue linda e maravilhosa no ano de 25 para a gente trazer muita alegria pros corações dos 45 milhões de rubro-negros”, disse em entrevista à TV do clube no YouTube.

LEIA MAIS: Atuações do Flamengo contra o Maricá: show, goleada e título no Maracanã

Bap não escondeu a satisfação após a ótima exibição do Flamengo no torneio. Afinal, esta foi a terceira goleada por 5 a 0 do time no Carioca. Além disso, o Rubro-Negro não sofre gol desde a terceira rodada, o que significa que o time de Filipe Luís não foi vazado, já que o clube utilizou time alternativo nas três partidas iniciais do torneio.

“Eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais. Cada um fazendo seu melhor para a gente fazer essa exibição aqui. Maricá foi líder do Campeonato por cinco ou seis rodadas do Campeonato. Este time fez o jogo parecer fácil. Então a conquista e a performance nos enche de orgulho”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.