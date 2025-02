Pela Inter de Limeira, Cartolouco ‘enfrenta’ o Santos de Neymar

A Inter de Limeira terá um novo patrocinador para a partida contra o Santos, neste domingo (23/02), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, terá seu rosto e logo do Canal Cartoloucos estampados na camisa da equipe do interior paulista. O duelo acontece às 18h30, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Cartolouco teve essa ideia após toda a repercussão do retorno de Neymar ao Santos. Desde a volta do camisa 10, o clube ganhou mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Será que vale a pena fazer um patrocínio pontual com um clube que será adversário do Neymar? Isso é o que mais quero descobrir, todos efeitos que virão dessa parceria. Faremos mais pela experiência também de ver o que acontece depois”, diz o jornalista.

‘Loucura’, diz Cartolouco sobre ‘encontro’ com Neymar em campo

A negociação durou duas semanas. Lucas adquiriu o espaço das duas costelas e da barra de trás da camisa.

“É loucura pensar que vamos patrocinar um time que vai jogar contra o Neymar. Ele vai ver meu rosto de pertinho. Foi bem caro, um alto investimento, mas valerá a pena. Não foi fácil conseguir fechar esse acordo. Muitas marcas buscaram a Inter para fazer o patrocínio pontual, aproveitar a presença de Neymar, mas conseguimos que meu rosto estivesse lá”, concluiu.

O patrocínio pontual também foi celebrado pela Inter de Limeira. O valor será usado para melhorias no clube.

“Por sermos um time de fora da elite, esse dinheiro é muito importante para nós. Hoje, fazer futebol é caro. Ter a presença do Cartolouco é muito positivo, pois, além de ajudar financeiramente, também nos trará retorno de mídia”, disse Danilo Maluf, presidente do clube.

Cartolouco revela os gastos e todos os detalhes da parceira neste sábado (22/02), em um vídeo no Canal Cartoloucos, no YouTube.

