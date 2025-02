Grêmio vence o Juventude e larga na frente por vaga na final do Gaúcho

O Grêmio deu o primeiro passo rumo à sua oitava final de Campeonato Gaúcho seguido. Com gols de Braithwaite e Cristian Oliveira, o Tricolor fez 2 a 1 no Juventude (gol de Batalla) neste sábado (22), na Arena do Grêmio, e joga por um empate na volta para ser finalista novamente.

O duelo definitivo será no sábado de carnaval (1º de março), no Alfredo Jaconi. Para se classificar pelo segundo ano seguido à final, o Juventude precisa vencer em casa. Caso seja por um gol de diferença, a decisão sai nos pênaltis. Já se for por mais que a margem mínima, a classificação é Jaconera.

Primeiro tempo

Diante de seu torcedor, apesar da não lotação da Arena (26 mil presentes), o Grêmio começou o jogo atacando. E quase fez o primeiro gol em finalização de João Pedro, aos 8′, em jogada trabalhada, que terminou em finalização fraca. Aos 13′, porém, saiu o gol inaugural. O próprio João Pedro deu um drible da vaca desconcertante em Marcos Paulo e cruzou para trás. Braithwaite, de primeira, não teve pena do goleiro Gustavo, abrindo o marcador na Arena. Com seis gols, ele lidera a artilharia do certame ao lado de Emerson Galego (Ypiranga).

O clima esquentou (uma tônica pelo restante do duelo) quando Ênio sofreu falta de João Pedro e os jogadores se peitaram. Villasanti chegou empurrando o jogador do Papo, que devolveu o empurrão. Resultado? Amarelo para ambos.

O empate do Juventude saiu aos 32′, com Emerson Batalla. O colombiano recebeu de Jean Carlos e mandou de primeira, contando com desvios no meio do caminho para superar Tiago Volpi. No lance seguinte, Jean Carlos quase virou o jogo. Desta vez sem desvio, Volpi conseguiu fazer a defesa.

Mais polêmica? Temos. O zagueiro Abner derrubou Monsalve na área e o árbitro Jonathan Pinheiro (RS) deixou seguir. O VAR analisou o lance, mas não solicitou a revisão. No fim da etapa inicial, Cristian Oliveira podia ter recolocado o Tricolor na frente do placar. Mas Gustavo estava bem colocado, espalmando para longe o perigo.

LEIA MAIS: Grêmio formaliza proposta ao San Lorenzo por Jhohan Romaña

Segundo tempo

O técnico Gustavo Quinteros promoveu uma alteração no intervalo e ela se pagou apenas seis minutos depois. Isso porque Amuzu, belga contratado nesta janela, entrou na vaga de Cristaldo e logo em sua primeira participação, contribuiu com o segundo gol do Grêmio. Ele disparou e recebeu em profundidade, cruzando de três dedos para Cristian Oliveira, que, de primeira, marcou pela segunda vez em apenas duas partidas pelo Tricolor.

Ainda havia tempo para mais polêmica. Afinal, o árbitro Jonathan Pinheiro conseguiu confundir o estádio inteiro em uma sinalização mal feita, por assim dizer. Aos 37′, o Grêmio marcou o terceiro em contra-ataque veloz, com Edenilson finalizando de primeira. No início da jogada, porém, Camilo cometera falta em Giraldo na altura do meio-campo e o árbitro foi ao vídeo analisar o lance. Após demorar quase cinco minutos revendo a jogada, sinalizou falta, apontando para o centro de campo (onde a infração ocorrera). A torcida e os jogadores do Grêmio, no entanto, comemoraram num momento inicial, achando que a sinalização era de gol, com Pinheiro precisando se corrigir.

Próximos passos

A decisão fica, então, para o próximo sábado. Será às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Antes, porém, o Juventude estreia na Copa do Brasil, contra o Maringá, fora de casa, na terça-feira (25), às 19h30, em jogo da primeira fase. Dessa forma, o Grêmio terá a semana livre para treinos antes do jogo decisivo pela semifinal. Quem vencer encara o time que sair da outra semi, disputada entre Inter e Caxias. O Colorado é o favorito à vaga após vencer por 2 a 0 fora de casa.

GRÊMIO 2 x 1 JUVENTUDE

Semifinal do Campeonato Gaúcho 2025 – jogo de ida

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público/Renda: 25.809 pagantes / R$ 1.440.754,00

Data e horário: sábado, 22/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Jemerson (Gustavo Martins, 45+3’/2ºT) e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo, 29’/2ºT), Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo (Amuzu, intervalo) e Monsalve (Edenílson, 29’/2ºT); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel, 12’/2ºT); Giraldo, Jadson (Mandaca, 25’/2ºT) e Jean Carlos; Batalla (Petterson, 25’/2ºT), Erick Farias e Ênio (Giovanny, 17’/2ºT). Técnico: Fábio Matias.

Gols: Braithwaite, 13’/1ºT (1-0); Batalla, 32’/1ºT (1-1); Cristian Oliveira, 6’/2ºT (2-1);

Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

Assistentes: Rafael Alves (RS) e Leirson Martins (RS)

VAR: Douglas da Silva (RS)

Cartões Amarelos: Villasanti, Jemerson (GRE); Ênio, Marcos Paulo, Jadson, Giraldo, Abner (JUV)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.