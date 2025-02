Atlético alcança marca inédita neste século

O Atlético está sempre na final do Campeonato Mineiro desde 2007. Mas o Galo tem mais um motivo para cantar alto no terreiro. Afinal, com o técnico Cuca, chegou, neste sábado (22), à sétima partida triunfando e sem sofrer gols, sequência que iguala 1989. Ou seja, uma marca inédita para os carijós neste século.

Após o Atlético vencer o Tombense por 2 a 0, em Sete Lagoas, e confirmar a ida à decisão contra o Coelho, Cuca falou sobre o recorde do Bicudo.

“Este time joga para frente, com a cara do Galo. E pessoal do ataque também ajuda, exercendo pressão sobre a saída do adversário. O jogador prefere correr 20 metros para frente do que 50 para trás. Eles trabalham com inteligência”, salientou o comandante alvinegro.

Curiosamente, na sequência de sete partidas invicta, em 1989, a defesa do Galo também obteve a marca no Mineiro ao passar incólume por Democrata de Sete Lagoas, Democrata de Governador Valadares, Valério, Villa Nova, América, Esportivo e Uberaba. Rômulo, na ocasião, era o goleiro.

Além desta façanha importante para a defesa, o Atlético também soma sete vitórias (Vila Nova-MG, Athletic, Cruzeiro, Itabirito, Tombense – duas vezes e Tocantinópolis). Neste recorte, marcou 13 gols. Quase dois tentos por compromisso.

Se o Atlético alcançou a marca, a torcida tem de agradecer a Everson. Além de fechar o gol, neste sábado (22), ele pegou um pênalti de Ligeirinho, do Tombense, na etapa final. Para Cuca, o jogador merece, assim, uma opotunidade na Seleção Brasileira.

