Bap afirma que estádio do Flamengo custará cerca de R$ 3 bilhões

Presidente do Flamengo afirma que custo do estádio do clube será bem acima do previsto - (crédito: Foto: Reprodução/ESPN Disney+)

Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, revelou em uma entrevista no Maracanã após a conquista da Taça Guanabara pelo Rubro-Negro neste sábado (22) que o custo do novo estádio do clube será consideravelmente maior do que o inicialmente previsto. Segundo Bap, o valor de R$ 1,9 bilhão divulgado em novembro está ultrapassado. Agora estima-se que a construção do estádio possa alcançar pelo menos R$ 3 bilhões.

“Contratamos a Arena para realizar um estudo inicial. Eles conduziram uma avaliação preliminar. Agora estamos engajados em aprofundar a análise da qualidade do solo e da infraestrutura viária ao redor do estádio”, explicou Bap. O presidente, em suma, se referiu à Arena Events + Venues, responsável pelo estudo de viabilidade técnica do projeto.

Bap fala sobre estudo com a FGV

“Além disso, simultaneamente, estamos conduzindo um estudo de viabilidade econômica e financeira com a Fundação Getúlio Vargas, que solicitou um prazo de 45 dias para completar esse trabalho, para que possamos ter uma compreensão clara da situação”, acrescentou.

Embora não tenha detalhado os resultados preliminares das análises, o dirigente foi transparente em relação aos custos das obras no terreno do Gasômetro.

“Ao que posso afirmar agora, sem sombra de dúvida, é que o número de R$ 1,9 bilhão não reflete a realidade. É provável que o custo final seja próximo de R$ 3 bilhões, ou até mais. Portanto, vamos aguardar a conclusão desses estudos, e provavelmente dentro de cerca de 60 dias teremos uma posição mais precisa para compartilhar com todos vocês.”

O montante inclui despesas com o terreno, sondagem, descontaminação, terraplanagem, fundações, estruturas, instalações, estacionamento, cobertura, campo, urbanização, paisagismo e compromissos com a Prefeitura.

Em novembro, o então presidente do clube, Rodolfo Landim, apresentou o projeto preliminar aos sócios. Na ocasião, previu um estádio com 60 metros de altura – equivalente a um prédio de 20 andares -, 27 elevadores distribuídos pela estrutura e 16 rampas integradas para acesso interno. Nesse contexto, o estádio seria mais alto que o Maracanã e o estádio do Real Madrid, por exemplo.

