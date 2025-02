Família do goleiro do América-MG sofre ameaça após vitória sobre o Cruzeiro

O goleiro do América-MG, Matheus Mendes, foi alvo de ataques nas redes sociais após a vitória do Coelho sobre o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo terminou com empate em 1 a 1 e a classificação veio nos pênaltis. Além de receber ofensas, sua família sofreu ameaças e recebeu xingamentos. Diante dessa situação, sua esposa, Jaquiline Freiras, decidiu expor as mensagens recebidas. Logo depois, o clube manifestou seu repúdio e condenou os ataques.

Vale lembrar que Matheus Mendes enfrentou uma grande perda no ano passado, quando sua mãe faleceu em decorrência de um câncer. Na época, ele ainda atuava pelo Atlético-MG. Assim que as mensagens vieram a público, o América se posicionou firmemente contra os ataques e destacou a importância de que as autoridades identifiquem o responsável.

“O América Futebol Clube expressa seu repúdio e indignação diante das ofensas criminosas direcionadas ao nosso goleiro Matheus Mendes nas redes sociais. A rivalidade no futebol deve se limitar ao campo e jamais extrapolar para ataques pessoais. Acreditamos que as autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis para identificar e punir o(s) responsável(eis) por essa barbaridade”, declarou o clube em nota oficial.

Matheus Mendes assumiu a titularidade do gol do Coelho em 2025. Embora pertença ao Atlético, foi emprestado ao América para a disputa da Série B. Além disso, teve participação decisiva na classificação do time para a final do Campeonato Mineiro, quando defendeu um pênalti e, em seguida, provocou os jogadores do Cruzeiro.

