Filipe Luis diz que é prazeroso ver o Flamengo jogar e elogia Luiz Araújo

O Flamengo goleou o Maricá por 5 a 0, no último sábado (22), em jogo que sacramentou a conquista do título da Taça Guanabara. A atuação de seus comandados no Maracanã agradou ao técnico Filipe Luís, que exaltou mais uma vez o grupo que tem em mãos.

De acordo com o treinador rubro-negro, está sendo prazeroso ver o Flamengo em campo, especialmente pela postura e comprometimento dos atletas. Dessa maneira, o comandante afirmou que seu maior desafio será manter a fome de títulos dos jogadores durante o ano.

“Não penso em estar um passo à frente das outras equipes. Penso no nosso modelo, nos nossos pontos fortes e no que temos que melhorar. Como os jogadores entenderam, acreditam e compraram a ideia. Aplicam no campo. Com a qualidade que eles têm, acabam potencializando ainda mais o individual. A boa fase é o que todo treinador busca. Todo mundo quer estar sempre bem”, declarou Filipe Luis, antes de prosseguir:

“O desafio, para mim, é que esse time continue com essa fome. Porque eu estava no meio deles e sei o quanto são ambiciosos para fazer história aqui no Flamengo. Sabendo disso é mais fácil para mim, sei que posso exigir muito porque eles podem aguentar e é o que eles querem. Querem muito conteúdo, exigência porque querem ser campeões. Está sendo muito prazeroso ver isso. Meu desafio é que sigam cada vez mais porque a temporada nem começou ainda”.

Treinador fala de modelo de jogo no Flamengo

Filipe Luis ressaltou ainda o modelo de jogo que deseja adotar no Flamengo. Para ele, a equipe tem uma característica única.

“Quando eu jogava, sempre pensava que o Flamengo tem uma característica única. A torcida exige que seja apresentado um futebol que não vale só vencer. Isso me chamou muita atenção, porque joguei no Atlético de Madrid que só vencer bastava. Durante esse processo como jogador, eu entendi o torcedor e as vaias. A partir desse momento, eu pensei junto com meu auxiliar de criarmos um modelo de jogo em que o torcedor se sentisse representado. Não é a forma que a gente vai ganhar, é escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, que seja dessa forma, com a bola, pressionando e jogando alto”, destacou.

“A chegada do Boto é interessante porque ele falou que quer criar um modelo de jogo para o clube. Nosso modelo está em constante adaptação para que o torcedor sempre se sinta representado pelo que vê em campo. Não vão ser sempre alegrias, mas a intenção é jogar o futebol que deu alegrias a esse torcedor em algum momento. Como foi com Zico, Leandro, Junior e todos esses craques. Depois o Jorge Jesus resgatou isso”.

Filipe Luís exalta Luiz Araújo e Plata

O treinador, que tem somente 23 jogos à frente do Rubro-Negro e três títulos (Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara), falou sobre a boa fase de Luiz Araújo, que substituiu Cebolinha ainda no primeiro tempo e foi um dos grandes nomes da partida, contribuindo com um golaço.

“É um dos jogadores super importantes na equipe. Eu sei que, deixando ele fora do time titular, vou para casa com a sensação de ter sido injusto. Porque ele está criando isso em mim. Não estou me sentindo injusto porque ele é gente boa, mas porque está mostrando e falando em campo. O treinador tem que tomar decisões. Todos começam o jogo por algum motivo, pensando no plano de jogo, momento, carga física. Mil coisas que posso imaginar. Hoje meu pensamento foi não começar com ele. Mas são tantos jogos que ele com certeza vai jogar. O campo fala e ele está falando em campo”.

Além disso, Filipe Luís falou sobre uma possível disputa entre Luiz Araújo e Plata no time titular do Flamengo.

“Da mesma forma que eu falei da zaga, vou ter que achar lugar para todo mundo. O bom disso é que temos para o segundo tempo jogadores importantes entrando e melhorando o time. Ter jogadores como Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique, Juninho, todo esse tipo de jogador que um dia vai ter que entrar no segundo tempo, vai melhorar a equipe. O Plata é um jogador que pouco a pouco foi trabalhando, sem falar, e cada vez que ele entrava melhorava a equipe. Era sensação de perigo, detalhes táticos que peço e ele absorve todos eles. Tanto ofensivos quanto defensivos. Com e, principalmente, sem a bola. São detalhes que fazem ele ser fundamental para mim. Hoje ele jogou na melhor posição dele que é por dentro. Mas pode jogar na meia esquerda, direita e de atacante. É um jogador super versátil que nos dá muito. É um jogador fundamental para mim”.

Time volta a campo somente no próximo fim de semana

Dessa maneira, o Flamengo volta a campo somente no próximo fim de semana, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O adversário, local e horário serão definidos neste domingo, após o fim da 11ª rodada.

Para o confronto, Filipe Luís ainda não sabe se poderá contar com os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas, que se recuperam de lesão. Assim como Juninho, com edema na coxa. Michael deve ser desfalque por problema muscular. Agora, resta saber a situação clínica de Cebolinha, que saiu lesionado contra o Maricá no último sábado.

