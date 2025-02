Santiago Rodríguez torna-se o quarto jogador mais caro da história do Botafogo; veja top-5

O meia Santiago Rodríguez foi anunciado no último sábado (22) como novo jogador do Botafogo. O uruguaio custou 15 milhões de dólares (R$ 85,4 milhões) aos cofres do clube. Assim, tornou-se a quarta contratação mais cara da história do Glorioso.

Wendel encabeça a lista e custou 20 milhões de euros (R$ 123 milhões). O volante fica no Zenit até o meio do ano, quando se apresentará ao Glorioso. Em seguida, vem Thiago Almada. O Alvinegro comprou os direitos econômicos do argentino por 22 milhões de dólares (R$ 120,6 milhões na época da contratação).

Logo após vem Luiz Henrique, adquirido ao Betis por 18 milhões de euros (R$ 96,1 milhões). Em quarto está Santiago Rodríguez e em quinto vem o zagueiro Jair, que custou 12 milhões de euros (R$ 71,5 milhões).

Santiago Rodríguez foi a segunda venda mais cara da história do New York City, atrás apenas de Taty Castellanos. O atacante deixou o clube da MLS e se transferiu para a Lazio em 2023.

O uruguaio chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (17), conheceu o CT do clube, fez ativações de mídias sociais e assinou contrato ao longo da semana. O Botafogo já havia recebido os exames físicos do jogador no New York City. O novo reforço alvinegro marcou 16 gols e deu seis assistências em 40 jogos disputados no time norte-americano na última temporada.

