Ganso completa seis anos de Fluminense lutando para voltar ao time

Em 22 de fevereiro de 2019 ocorreu um confronto entre Fluminense e Bangu, assim como acontecerá neste domingo (23), às 18h30, no Maracanã. Naquela ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Digão e Caio Henrique. No entanto, não foi apenas mais uma partida. Afinal, foi a estreia de Paulo Henrique Ganso com a camisa do clube.

Seis anos depois, o meia construiu uma trajetória repleta de reviravoltas e conquistas pelo Fluminense. Ele se consolidou como ídolo da torcida, mas enfrenta um dos momentos mais delicados de sua carreira. No início de janeiro, recebeu o diagnóstico de uma leve miocardite e, desde então, está afastado das atividades.

A princípio, a previsão era refazer os exames após quatro semanas do primeiro diagnóstico. No entanto, os médicos optaram por adiar a reavaliação por mais sete dias. Assim, um novo exame ocorrerána próxima quarta-feira (26). Caso os resultados sejam positivos, o jogador poderá retornar aos treinamentos com o elenco do Fluminense.

Apesar disso, a tendência é que o camisa 10 ainda demore para voltar aos gramados. Afinal, por conta da doença, ele precisou ficar em repouso absoluto e, agora, passará por um trabalho de pré-temporada para recuperar a forma física antes de atuar.

Os exames de pré-temporada do clube detectaram a condição do atleta. De acordo com o Fluminense, o mais provável é que a miocardite seja resultado de um quadro viral agudo que o jogador enfrentou em novembro.

Como a doença nunca havia sido detectada em nenhum exame realizado nos últimos seis anos, período em que Ganso veste a camisa tricolor, o departamento médico acredita que o diagnóstico seja recente e não represente um problema crônico.

