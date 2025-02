Cuca defende Everson na Seleção: ‘Se o Dorival quiser, está pronto’

Everson vem cravando cada vez mais seu nome na história do Atlético-MG. Neste sábado (22/02), o Galo venceu a Tombense por 2 a 0 e se classificou para o Campeonato Mineiro. Neste embate, o goleiro chegou a sete jogos sem sofrer gols e ainda defendeu um pênalti no segundo tempo da partida.

Assim, ele está há 750 minutos sem tomar um gol. Após a partida, a atuação do goleiro não só contra Tombense, mas durante todo o Campeonato Mineiro, rendeu elogios de Cuca. O treinador, aliás, defendeu o arqueiro na Seleção Brasileira.

“Everson é um jogador que todo time tem uma confiança nele, não só com a defesa das mãos, mas na saída com os pés também ele é nosso líbero, sempre bem posicionado, tem uma saída de jogo sensacional. Se o Dorival quiser contar com ele para uma Copa, ele tá no ponto. Tem outros goleiros bons no Brasil, em momentos bons, mas ele não deve nada a nenhum outro”, disse Cuca, em coletiva após o jogo.

Everson com números surpreendentes

O pênalti defendido pelo goleiro na partida contra o Tombense foi o 14º com a camisa do Galo. Nesta temporada, aliás, o Atlético sofreu apenas dois gols. Um contra o Democrata, quando Gabriel Delfim estava na meta e outro contra o América-MG, esse já com o titular em campo.

Com uma defesa quase intransponível, o Atlético-MG agora encara o América-MG na final do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo será no Mineirão e a grande decisão será realizado no Independência.

