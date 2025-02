Roger Machado apoia jogadores contra grama sintética ‘Outro esporte’

O técnico do Internacional, Roger Machado, ficou ao lado dos jogadores no movimento que pede o fim dos gramados sintéticos. O treinador defende que os protagonistas do espetáculo precisam ser ouvidos e pede união para diminuir os impactos das partidas atuais e também no futuro.

Na semana passada, grandes nomes do futebol publicaram um manifesto contra o gramado sintético nos estádios do Brasil. Afinal, atletas como Neymar, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Lucas, Alan Patrick, Gabigol e Bruno Henrique postaram o protesto em suas redes sociais. Aliás, a peça cita que o grupo está preocupado com o rumo do futebol brasileiro. Além disso, eles trazem o slogan “Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético”.

“É outro esporte, outro tipo de terreno. O jogo fica completamente diferente. Atletas fazem bem em se manifestar. Temos três ou quatro (campos) de muito bom nível no país. Se tiver, você terá de treinar no campo sintético e, em 15 anos de atleta, causará impacto. Eles fazem um questionamento justo. Ninguém os perguntou. As decisões acabaram sendo tomadas alheias ao pensamento deles”, disse Roger Machado, após a vitória do Internacional em cima do Caxias.

Roger Machado pede que opinião dos jogadores seja ouvida

O treinador, que sempre foi entusiasta de protestos pacíficos para melhorar a qualidade do futebol no Brasil, pede que a opinião dos jogadores esteja sendo respeitada. Muito por conta do atleta em si estar exposto a qualidade do gramado.

Aliás, apenas três estádios no Brasil contam com gramados 100% sintéticos. Allianz Parque, Ligga Arena e Nilton Santos. Além disso, a MRV Arena, casa do Atlético-MG, está em reforma para também contar com a grama artificial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.