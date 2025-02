Gabigol lamenta eliminação do Cruzeiro e torcida pega no pé

O atacante Gabigol lamentou, através de suas redes sociais, a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A Raposa ficou no 1 a 1 com o América-MG e acabou caindo nos pênaltis, ficando fora da final do Estadual. Contudo, a torcida do clube celeste ficou na bronca não só com a equipe, mas também com o jogador.

“Juntos na vitória, na derrota e principalmente nos momentos difíceis!”, escreveu Gabigol.

Juntos na vitória, na derrota e principalmente nos momentos difíceis! ???? pic.twitter.com/JuIoh9e2RL — Gabriel Barbosa (@gabigol) February 23, 2025

O jogador não falou com a imprensa após a partida contra o América-MG. A torcida ficou na bronca com o atacante após ele perder uma chance clara no segundo tempo, que poderia ter dado a vitória e a classificação para o Cruzeiro. Nos pênaltis, Willian e Marlon desperdiçaram suas cobranças.

Juntos na derrota e nos momentos difíceis pq só tem derrota e momentos difíceis — Hud ??? (@HudBayz) February 23, 2025

A Man de verdade torci demais pra vc dar certo aqui ,claro é muito cedo pra falar que vc deu errado mais se vcs jogadores n mudarem a postura, vai ser uma sacanagem gigantesca com a torcida de verdade criamos espectativas pra isso che a ser broxante pqp. — @_lucas_dias021 (@LUCASRAMOSDIAS3) February 23, 2025

É imperdoável um jogador profissional do seu nível perder chances claras iguais as de ontem, tá fazendo oq nos treinamentos??? Tá indo passear no CT???? Melhore pra ontem!!! — marcos (@marcosv_duarte) February 23, 2025

Além de Gabigol, Bolasie também pede desculpas pela eliminação

O atacante Bolasie, que entrou no segundo tempo, escreveu um texto pedido desculpas ao torcedor. Ele também lamentou por deixar a Raposa mais um ano fora da final do Campeonato Mineiro.

“Essa torcida merece mais. Quero me desculpar com todos vocês, pois os decepcionamos ontem, mas no futebol essas coisas podem acontecer e no final tudo o que você pode fazer é continuar trabalhando duro e tentar atingir nossos objetivos que estabelecemos para nós mesmos. Temos uma longa temporada pela frente e o trabalho começa novamente hoje! Eu, como pessoa, sempre me manterei em um padrão específico, como fiz ao longo da minha carreira”, escreveu Bolasie.

