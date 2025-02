Neymar faz golaço olímpico contra a Inter de Limeira

Neymar fez mágica novamente. O camisa 10 marcou um gol olímpico antológico, durante a partida entre Santos x Inter de Limeira. As equipes duelam no estádio Major Levy Sobrinho, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Aos 26 do primeiro, o camisa 10 do Santos cobrou escanteio direto, a bola encobriu o goleiro Ivo Gabriel, bateu na trave e entrou direto. Foi o segundo gol do Peixe na partida contra a Inter de Limeira. Este também foi o segundo gol de Neymar desde o seu retorno ao Alvinegro Praiano.

NEYMAR GOLAÇOOOOO!!!!!!!! ???????????? HE SCORES AN OLÍMPICO ???????????? pic.twitter.com/g4EgXaF9Sc — Brasil Football ???????? (@BrasilEdition) February 23, 2025

Não só a torcida santista comemorou o golaço. Torcedores da Inter de Limeira também aplaudiram a jogada que ampliou o placar para 2 a 0. Antes, o camisa 10 cobrou escanteio em mais duas oportunidades, e nas duas vezes encontrou Tiquinho Soares, que marcou os outros dois gols do embate.

Aliás, este foi o primeiro gol olímpico de Neymar na carreira. Antes, a torcida da Inter de Limeira provocou o atacante antes da bola rolar. Na comemoração do tento antológico, o camisa 10 deu uma leve debochada, mas depois aplaudiu os adeptos

