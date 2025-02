Neymar faz gol olímpico, Santos bate Inter de Limeira e avança ao mata-mata

Com um show particular de Neymar, o Santos venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 neste domingo (23/02), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O camisa 10 distribuiu duas assistências para Tiquinho Soares e marcou um golaço olímpico, tudo no primeiro tempo. Os três pontos garantiram o Peixe no mata-mata do Estadual e em primeiro na chave, garantindo o mando de campo nas quartas de final. Já a equipe do interior, com a derrota, acabou rebaixada para a Série A2.

Neymar antológico

Aos 26 do primeiro tempo, o camisa 10 do Santos cobrou escanteio direto, a bola encobriu o goleiro Ivo Gabriel, bateu na trave e entrou direto, Um golaço olímpico.. Foi o segundo gol do Peixe na partida contra a Inter de Limeira. Este também foi o segundo gol de Neymar desde o seu retorno ao Alvinegro Praiano.

Show de Neymar no primeiro tempo

O Santos comandou e matou o jogo ainda no primeiro tempo. Aliás, com um show particular de Neymar. Logo aos oito minutos, o camisa 10 cobrou escanteio na cabeça de Tiquinho Soares que abriu o placar. Contudo, o grande lance do embate aconteceu no segundo gol. Afinal, o craque santista bateu escanteio direto, que cobriu o goleiro Ivo e marcou um golaço olímpico. Uma verdadeira pintura no Major Levy Sobrinho. Depois, o astro apareceu novamente para cobrar outro escanteio, novamente na cabeça de Tiquinho e marcar o terceiro. A Inter de Limeira, por outro lado, chegou a dar alguns sustos no João Paulo, mas nada que levasse muito perigo ao Alvinegro Praiano.

Santos classificado para as quartas de final

Já na etapa final, o Santos seguiu em cima. Escobar, logo aos oito minutos, acertou o travessão em uma bomba na entrada da área. Já a grande chance da Inter de Limeira veio acontecer apenas na metade do segundo tempo. Estevão recebeu a bola dentro da área e mandou um foguete, mas Luan Peres apareceu na hora certa para travar. Na sequência Maurício recebeu livre e finalizou para fora, raspando a trave de João Paulo. O Peixe, por outro lado, seguia perigoso nas bolas paradas, principalmente no segundo tempo. Em uma delas, Neymar lançou Gil, que cabeceou muito perto do Goleiro Igo Gabriel. Contudo, com o resultado ao seu lado, o Alvinegro Praiano soube administrar o resultado e garantiu os três pontos e a vaga nas quartas de final. Já o clube do interior foi rebaixado no Paulistão.

INTER DE LIMEIRA 0X3 SANTOS

Campeonato Paulista – 12ª Rodada

Data e horário: 23/02/2025, às 18h30

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

Gols: Tiquinho Soares 08’/1ºT (0-1); Neymar 26’/1ºT (0-2); Tiquinho Soares 31’/1ºT (0-3)

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque (Maurício, 14’/2ºT), Carlão, Gui Mariano e Juan Tavares; Lucas Buchecha, Flávio, Ramon Carvalho (Bernardo, 32’/2ºT) e Albano (Estêvão, 20’/2ºT); Ruan Ribeiro (Pablo Diogo, 21’/2ºT) e Ronie Carrillo (Alex Sandro, 20’/2ºT). Técnico: Márcio Fernandes

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Gil , Zé Ivaldo (Luan Peres, intervalo) e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Tomás Rincón, 21’/2ºT) e Neymar; Soteldo (Barreal, 35’/2ºT), Guilherme (Gabriel Verón, intervalo) e Tiquinho Soares (Thaciano, intervalo). Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Alexandrino

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões Amarelos: Ramon (INT); Luan Peres (SAN)

Cartões Vermelhos: –

