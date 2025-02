Vasco vence o Botafogo, deixa o rival no ‘limbo’ e vai à semifinal

O Vasco está nas semifinais do Campeonato Carioca, na quarta colocação, com 17 pontos. Neste domingo (23), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara, o Cruz-Maltino derrotou um moribundo Botafogo por 1 a 0. O pirata Vegetti marcou o único gol do clássico e colocou o Gigante da Colina para enfrentar o Flamengo, líder da competição, no mata-mata.

Já o Botafogo, além de ficar fora do G4, vê o sonho do tricampeonato da Taça Rio cair por terra. A equipe termina em nono lugar, com 13 pontos, de forma melancólica. Mas John Textor está feliz. Afinal, o sócio majoitário da SAF do clube defecou para o Estadual.

Vegetti coloca lá dentro

Um primeiro tempo sem grandes emoçõoes de um clássico frio. Cuiabano, então, resolveu romper com a inércia e cometeu pênalti ao usar uma das mãos par corta cruzamento de Paulo Henrique. Vegetti foi para a marca da cal e tirou o zero do placar na Colina. No restatante da primeira etapa, um clássico ideal para quem está com o sono atrasado.

Botafogo pressiona e nada

O Botafogo lembrou que era o campeão da América e nacional e passou a pressinar. Porém, o volume era estéril. O time criava pouco e via seus homens de frente pouco inspirados. Assim, o Vasco, bem postado na defesa e com contra-ataques, teve as melhores chances para ampliar. No entanto, John, seguro, não deixou o timee anfitrião ampliar.

VASCO 1×0 BOTAFOGO

11ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: domingo, 23/02/2025, às 18h30 (de Brasília)

Gols: Vegetti, 17’/1ºT (1-0)

VASCO: Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Freitas e Piton; Moura, Tchê Tchê (Jair, 47’/2ºT), Coutinho (Payet, 34’/2ºT) e Zucarello (Paulinho, 19’/2ºT); Rayan (Puma, 34’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Ponte, 30’/2ºT), Jair, Newton, Cuiabano; Gregore (Jeffinho, 36’/2ºT), Freitas e Savarino; Martins (Queiroz, 15’/2ºT), Rwan (Yarlen, 29’/2ºT) e Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Cartão Amarelo: Coutinho, Paulinho (VAS); Cuiabano (BOT)

Cartão Vermelho:

