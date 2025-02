André Silva decide, São Paulo vence o São Bernardo e chega confiante nas quartas

O São Paulo entrou em campo neste domingo (23) pela última rodada da fase inicial do Paulistão 2025 e contou com o brilho do atacante André Silva. O jogador marcou duas vezes e ajudou o time a vencer o São Bernardo no Estádio 1° de Maio: 3 a 1 O camisa 17 balançou as redes após belas jogadas de Oscar e Cédric Soares, respectivamente. Enquanto Arboleda fez o terceiro. Por outro lado, os mandantes diminuíram o placar com Fabrício Daniel.

Além disso, com o resultado, o São Paulo, que não vencia pelo Paulistão há quatro jogos, encerrou a fase de grupos com 16 pontos no Grupo C. Por sua vez, o São Bernardo fez uma campanha ainda melhor e, mesmo com a derrota, terminou como líder do Grupo D, com 23 pontos, à frente do Palmeiras.

André Silva brilha no primeiro tempo

O atacante André Silva foi o destaque da primeira etapa, afinal, marcou os dois gols do Tricolor Paulista. No primeiro, aproveitou um belo cruzamento de Oscar e cabeceou para a rede. No segundo, após assistência de Cédric Soares, somente escorou para o gol vazio: 2 a 0. O time de Zubeldía teve um início de jogo muito tranquilo, dominando do início ao fim.

São Bernardo equilibra na etapa final, mas São Paulo segura os três pontos

Contudo, no segundo tempo, o São Bernardo, mandante da partida, partiu para cima do Tricolor em busca do gol para voltar ao jogo. O técnico Ricardo Catalá fez três alterações, e uma delas surtiu efeito: o atacante Fabrício Daniel aproveitou e balançou as redes aos 11 minutos. André Silva, aliás, chegou a marcar seu terceiro gol, mas após verificação do var foi anotado impedimento. Por fim, o defensor Arboleda fez o terceiro gol do Tricolor e fechou a vitória.

SÃO BERNARDO 1 X 3 SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 12ª rodada

Local: Estádio 1° de Maio, São Bernardo (SP)

Público/Renda:

Data e horário: Domingo (23) 18h30 (de Brasília)

SÃO BERNARDO: Júnior Oliveira, Hélder, Augusto (Fabrício Daniel, intervalo) Matheus Salastiano, Rodrigo Ferreira (Hugo Sanchez, 17’/2ºT) Lucas Lima, Emerson Santos, Pará, Felipe Azevedo (Rodolfo, intervalo) Guilherme Queiroz (Romisson, intervalo) e Lucas Rian (Echaporã, 33’/2ºT) Técnico: Ricardo Catalá

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Sabino e Cédric Soares; Pablo Maia (Bobadilla, 38’/1ºT) Marcos Antônio, Wendell (Patryck, 24’/2ºT) Oscar (Erick, 44’/2ºT) Lucas Moura (Luciano, 44’/2ºT) e André Silva (Calleri, 44’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

Gols: André Silva, 19’/1ºT (0-1); André Silva, 31’/1ºT (0-2); Fabrício Daniel, 11’/2ºT (1-2); Arboleda, 47’/2ºT (1-3)

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões Amarelos: Augusto (SBD); Lucas Moura, Bobadilla (SAO)

Cartões Vermelhos:

