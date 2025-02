Romero cita desatenção, mas valoriza vaga em primeiro lugar

Autor dos dois gols do Corinthians no empate em 2 a 2 com o Guarani e eleito o craque da partida, Romero falou mais de uma vez que o Timão sofreu com “desatenção” na Neo Química Arena. Aos seus olhos, esses vacilos explicam o tropeço em casa.

“A gente queria os três pontos diante da torcida, despedir-se vencendo, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Vale de aprendizado, dentro do que aconteceu hoje. Não dá para se desligar um minuto. Temos que aprender isso. Futebol hoje é isso. Vamos trabalhar porque temos um jogo importante na quarta-feira (Libertadores) e no fim de semana, já temos o mata-mata do Paulistão (contra o Mirassol), que a gente está bem. O grupo está unido, confiante, mas como falei, não podemos nos desligar nem um minuto e vamos arrumar isso”, comentou Romero em entrevista à “Record”.

O atacante Romero, artilheiro da Neo Química Arena com 41 gols, também valorizou a classificação do Corinthians em primeiro lugar geral no Paulistão. O feito faz com que o Timão possa decidir todas as fases em casa, caso vá avançando na competição.

“Muito importante. O Objetivo era avançar em primeiro lugar geral. Conseguimos, o que vai ser bom para a gente. Teremos um mata-mata aqui na Arena. Sabemos que será um jogo difícil, e não podemos nos desligar. Vamos trabalhar para avançar primeiro na Libertadores e, depois, no Paulistão”, concluiu Romero.

