Pablo Maia, do São Paulo, sente tornozelo e preocupa comissão técnica

Neste domingo (23), o São Paulo venceu o São Bernardo na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. No entanto, o time de Zubeldía perdeu o volante Pablo Maia, que se lesionou no tornozelo direito ainda na etapa inicial. A comissão técnica do Tricolor está preocupada com a situação do atleta.

Aliás, no lugar de Pablo, entrou o paraguaio Bobadilla, que fez uma ótima atuação e auxiliou a equipe a conquistar os três pontos fora de casa. Pablo Maia saiu chorando de campo sendo consolado pelos companheiros. Esse foi o 11º jogo de Pablo na temporada. Após sofrer uma grave lesão recentemente, ele fará exames de imagem nas próximas horas para avaliar a gravidade de mais uma contusão.

Contudo, se Pablo não jogar nas quartas de final, o técnico Zubeldía escolherá entre Marcos Antonio ou Bobadilla para a posição. O São Paulo enfrentará o Novorizontino no sábado (01), pelas quartas de final do Paulistão, em jogo único no estádio do Morumbi. Se houver empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

Todavia, a última vez que o São Paulo conquistou o título estadual foi em 2021, quando venceu o Palmeiras na final, sob o comando do argentino Crespo.

