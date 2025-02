Caçapa lamenta eliminação do Botafogo e quer virar a chave: ‘Certeza que vamos mostrar mais’

O técnico interino do Botafogo, Cláudio Caçapa, lamentou a eliminação no Campeonato Carioca após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, na noite deste domingo, no São Januário.

No entanto, o comandante já foca na final da Recopa Sul-Americana contra o Racing, marcada para quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília). O primeiro jogo terminou com vitória do clube argentino por 2 a 0.

“Triste (com a eliminação). Primeiro, por não termos dado continuidade ao Campeonato Carioca. Infelizmente, isso aconteceu. Agora, precisamos olhar para frente. E olhar para frente significa reverter os dois gols contra o Racing. O foco é esse. O trabalho será todo voltado para esse jogo. É uma chance que teremos após o Carioca, e ela já chega na quinta-feira para, quem sabe, nos tornarmos campeões. Mas isso vai depender do que mostramos em campo. E tenho certeza de que vamos mostrar muito mais do que no jogo de ida e muito mais do que hoje”, afirmou.

Caçapa também analisou o desempenho da equipe de maneira positiva, mas destacou que espera mais do Botafogo.

“Se analisarmos o jogo de hoje, tivemos mais finalizações e mais posse de bola. O que nos prejudicou foi o pênalti. O Vasco ganhou confiança após o pênalti e, em alguns momentos, teve o controle do jogo. Mas precisamos fazer mais”, concluiu.

