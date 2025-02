Segurança do Palmeiras é vítima de ofensa racista

O Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 2 na noite deste domingo (23), no Estádio Campos Maia, pelo Campeonato Paulista. Após a vitória, um dos seguranças do Verdão foi alvo de ofensas racistas.

O clima esquentou após a partida, e a TV Globo registrou os incidentes. Inicialmente, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, apareceu nas imagens xingando um funcionário do Palmeiras.

Em seguida, quando o político estava de costas para as câmeras, ouviu-se um grito de “macaco velho”. Rapidamente, os seguranças do Palmeiras começaram a gritar: “Racismo, não”. Marcondes, afinal, deixou o estádio logo depois.

Depois, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, apareceu na cena. “Está todo mundo vendo que foi o vice-prefeito. Vocês terão que mostrar, e todo mundo será testemunha. Se ele chamou o cara de macaco, ele será denunciado”, concluiu.

Palmeiras lamenta

Assim, em nota, a diretoria do Verdão criticou a situação e espera punições sobre o caso.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo (23). Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência”.

Donos da casa criticam racismo

O Mirassol também se manifestou logo após o caso. O clube, afinal, informou que investigará tudo e punirá o culpado.

“O Mirassol Futebol Clube vem a público manifestar seu repúdio veemente à quaisquer atos de racismo ou discriminação racial. A intolerância e o preconceito não têm lugar em nossa sociedade, e é inaceitável que atos dessa natureza possam ocorrer. Defendemos que denúncias sejam apuradas e, caso comprovado qualquer ato de racismo ou injúria racial, que seja punido com os rigores da lei”.

