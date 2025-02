Mídia internacional cita aula magistral em ‘meia hora de sonho’ de Neymar: ‘Resposta do ano’

Daqui a uns anos ainda teremos referências ao tal do “gol olímpico de Neymar em seu retorno ao Santos“. E nem se trata da limitação técnica do Inter de Limeira, derrotado por 3 a 0 pelo Peixe no Paulistão, mas, sim, da primeira grande atuação do astro por 90 minutos de partida. Desempenho este que, aliás, foi destacado na mídia esportiva internacional como “meia hora de sonho” e uma “aula magistral nas bolas paradas”.

O ‘AS’, da Espanha, que ainda tratava do retorno com certo ceticismo, se rendeu aos 90 minutos do astro na noite do último domingo, 23. “Neymar está se divertindo, e o Santos está sorrindo. Ele está longe de poder oferecer sua melhor versão, aquela que o levou aos melhores do mundo, mas mantém toda sua qualidade”, iniciou a reportagem.

“Qualidade que lhe permitiu dar uma aula magistral nas bolas paradas contra a modesta Inter de Limeira. Um festival para o craque, que encerrou a partida em meia hora, com um gol olímpico e duas assistências para Tiquinho Soares. Sua melhor atuação desde que vestiu novamente a camisa do Peixe”.

A reportagem ainda deu ênfase às reações dos torcedores adversários no estádio. “O retorno ao Brasil não está sendo fácil para ele, que recebeu mais críticas do que elogios. Mas sua atuação, além de garantir classificação ao Santos, fez até a torcida rival se render ao novo Rei do Santos. Por um momento, esqueceram que o craque tinha acabado de carimbar o selo definitivo certificando o rebaixamento da Inter de Limeira para aplaudir seu gol olímpico”.

“Neymar quis se divertir”

“Três clarões que iluminaram um fósforo cinza, como tantos que o Santos já ofereceu neste Paulistão. Mas o novo rei quis se divertir e, quando isso acontece, normalmente a noite termina em festa. Ele buscou a bola, se ofereceu e assumiu o protagonismo que todos esperam dele”, prosseguiu a reportagem, que, por fim, destacou a verdadeira luta do jogador:

“Começou há muito tempo uma corrida e luta contra si mesmo. Quase uma perseguição à sombra daquele excelente jogador de futebol que tenta se tornar novamente. O Santos colocou todo time à disposição do 10 para ajudá-lo a chegar em sua melhor versão. Atualmente, está longe de atingir o brilho de antigamente, mas tem qualidade suficiente para se tornar decisivo no Paulistão”, concluiu.

Já o ‘Marca’ seguiu uma linha mais saudosa em sua crônica e deu a entender que o astro nos forneceu ‘meia hora de um sonho’, como uma viagem no tempo.

Só falta um vídeo de drone do golaço do Neymar, né? NÃO FALTA MAIS! ????????????????? ???? JP Drone / @Paulistao pic.twitter.com/e65AVwuA8c — Santos FC (@SantosFC) February 24, 2025

A resposta do ano

Por fim, tanto o ‘AS’ quanto o ‘Marca’ também deram ênfase nas provocações e reações dos torcedores da Inter de Limeira ao 10 do Santos. O primeiro jornal tratou a resposta do craque, com gol olímpico, como “a resposta do ano”.

“Vai para o canto, recebe todo tipo de insulto das arquibancadas. Aí cobra o escanteio e responde com a resposta do ano”.

