Fluxo contrata ex-Palmeiras para disputa da Kings League Brasil; Draft ocorre nesta segunda

O ex-jogador Zé Roberto participará da primeira edição da Kings League Brasil como um dos representantes da Fluxo, nova parceira do campeonato. A empresa se tornou uma das grandes a abraçar o projeto e aderir aos atrativos da liga que tem movimentado o cenário esportivo nacional e internacional.

A primeira aparição de Zé Roberto na nova função acontece nesta segunda-feira, 24, na cerimônia de draft da liga. A fim de contribuir com sua vasta experiência, o ex-jogador participará do processo de escolha dos atletas que vão formar o time do Fluxo na disputa nacional.

“Quem me conhece sabe: onde eu coloco o pé, eu entrego 100%. Disciplina, foco e, o mais importante, constância! Sempre foi assim na minha carreira. Porque respeitar a camisa que a gente veste é o mínimo. O Fluxo representa muito mais do que um time, se trata de uma comunidade, uma família. E que honra vestir essa camisa gigante! Sei da responsabilidade que isso carrega e eu estou aqui pra jogar pelo time, pra somar, pra dar o meu melhor todos os dias”, destacou Zé.

É com muita alegria que eu anuncio minha chegada ao time @fluxogg ! Um time gigante, com uma história incrível e uma caminhada de respeito! Vou vestir essa camisa com o máximo de performance, dedicação e entrega, como sempre fiz em toda minha carreira! SEGUE O FLUXO! ???????? pic.twitter.com/nHK99VSQHm — Zé Roberto (@ZR11) February 22, 2025

A escolha por Zé Roberto

O Fluxo não só abraçou o projeto, como aposta no potencial da liga em se perpetuar no cenário esportivo e por isso optou por um atleta de carreira consolidada. Na visão do presidente da empresa, Lúcio “Cerol” Santos, é nessa mescla entre ex-jogadores e personalidades da mídia digital que o torneio aposta.

“A Kings League nasceu para transformar a experiência do futebol em algo mais dinâmico e acessível ao público, sobretudo com regras inovadoras e formatos de jogo descontraídos. A chegada do Zé Roberto para o time traz uma união perfeita entre o futebol tradicional e o cenário inovador da liga. Reconhecido por todos pela sua postura exemplar e profissional, então sua presença vai agregar muito ao nosso time”, disse Cerol.

O Zé Roberto (@ZR11) é GIGANTE e agora é FLUXO FC ????????‍?? Seja muito bem-vindo, craque! É um prazer enorme fazer parte do seu legado e ter você ao nosso lado na @Kings_LeagueBR. ZÉ ROBERTO NO FLUXO pic.twitter.com/p2oZasmIFX — FLUXO FUT7 (@fluxo_fut7) February 22, 2025

Cerimônia do draft

O processo do primeiro split da liga em solo nacional acontece nesta segunda-feira, 24, às 17h45 (de Brasília), em São Paulo. As transmissões ocorrerão pelos canais oficiais da liga e dos presidentes de cada clube, além da CazéTV.

