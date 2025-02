Rolê aleatório? Tem na Shopee! Ronaldinho Gaúcho estrela campanha do app em quatro países

Ronaldinho Gaúcho se tornou embaixador da Shopee para campanha do Dia do Consumidor, neste 15 de março. Os comerciais com o ‘Bruxo’ serão veiculados na televisão aberta e fechada de outros três países além do Brasil, mas também com ativações nas redes sociais. A data prevê uma série de promoções com cupons de desconto e vouchers adicionais de frete grátis.

O ex-jogador teve que deixar seu lado ator aflorar para participar da campanha. Isso porque o comercial vai trazer o Bruxo sendo transportado para dentro de um jogo virtual logo após encontrar o melhor preço para um videogame na plataforma. Em seguida, o craque aparece tocando um instrumento de percussão – em alusão à participação inesperada na Copa do Mundo de 2018.

A campanha com Ronaldinho Gaúcho também será veiculada em outros três países: Indonésia, Vietnã e Tailândia.

A plataforma ainda contratou outros nomes para campanha do Dia do Consumidor, um dos dias mais importantes do ano na plataforma. A Shopee promoverá três lives com ofertas exclusivas para seus usuários e apresentações distintas de Léo Stronda e Lusca Vivot na primeira e a dupla Ciro Bottini e Taisa Pelosi na segunda. A última contará com o carisma de Viih Tube.

Menyambut kolaborasi spesial Shopee & Sang Legenda sepak bola, @10Ronaldinho ? Ronaldinho aja #CekShopeeDulu, karena yang Termurah hanya di Shopee! ???????????? Ada Diskon s/d 60%, Voucher s/d 100RB, & GRATIS ONGKIR! ???????? https://t.co/HBDqrf29Wh#RonaldinhoDiShopee #ShopeexRonaldinho pic.twitter.com/3jDrVoxJdi — Shopee Indonesia (@ShopeeID) February 24, 2025

Dia do Consumidor na Shopee

Conforme mencionado, trata-se de uma das maiores operações anuais da plataforma. O aplicativo se prepara para oferecer R$ 10 milhões em cupons de desconto, além de vouchers adicionais de frete grátis nos produtos inseridos na promoção.

A distribuição dos descontos iniciará no dia 14 de março, com vouchers de frete grátis e cashback válidos até às 2h da manhã do dia 15. A plataforma ainda irá sortear três prêmios de R$30 mil em créditos ShopeePay, sua carteira virtual, com condições de uso ao longo de um ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.