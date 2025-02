Lucas Freitas agarra oportunidade e vira titular no Vasco: ‘Sei da responsabilidade’

Zagueiro Lucas Freitas já vira titular do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O zagueiro Lucas Freitas segue ganhando espaço dentro do elenco do Vasco. Afinal, após a lesão de Lucas Oliveira, o defensor entrou e não mais perdeu a vaga de titular, somando três partidas seguidas começando ao lado de João Victor no time principal.

Após a vitória sobre o Botafogo, na noite do último domingo (23), Freitas celebrou as oportunidades, falando sobre o acolhimento positivo desde que chegou ao clube. Ele é um dos seis reforços anunciados até o momento para temporada, chegando proveniente do Palmeiras.

LEIA MAIS: Carille comemora classificação, mas alerta: ‘Em relação aos outros três do Rio, o Vasco está um passinho atrás’

“Muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa. É gigante. Eu sei da responsabilidade que eu carrego comigo. E o grupo me acolheu bem, comissão. Me fizeram desempenhar o meu melhor para ajudar o Vasco e isso está acontecendo. Temos muito a melhorar ainda, mas acredito que com o empenho que a gente teve hoje (domingo), a gente está mais próximo de vencer”, analisou.

Ainda sobre o prélio contra o Glorioso, Freitas comemorou o espírito da equipe. Para ele, a união do grupo fez com que o Vasco conseguisse sair classificado à semifinal do Campeonato Carioca.

“Além de ser um clássico, era um jogo de classificação, então tinha que entrar ligado, realmente. E todos os jogos são decididos nos detalhes, então a gente tentou se atentar muito nisso, de tentar, mesmo que alguém errasse, a gente tentar cobrir. E assim é o futebol. A nossa união, nossa entrega, nos fez conquistar os três pontos e a classificação”, disse.

E no Vasco x Flamengo?

Freitas também falou sobre a semifinal em si, em clássico a ocorrer contra o Flamengo. A derrota por 2 a 0 no último dia 15 ainda está entalada na garganta, mas o jogador crê que o Vasco pode sair vencedor do Maracanã.

“Oportunidade boa da gente fazer melhor do que a gente fez semana passada. Trabalhar durante a semana. É um clássico, rivalidade. A gente tem que fazer com a vontade que a gente teve hoje e concentrar melhor em fazer, tecnicamente, melhor ainda. A gente tem chance de vencer, isso aqui é Vasco, a gente sabe da grandeza do clube. E a gente vai se preparar bastante para vencer o Flamengo”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.