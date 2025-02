Ainda sem vaga na Copa BR-2026, Botafogo tem ‘férias’ ampliadas

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor já decidiu e avisou aos quatro cantos do mundo que os primeiros torneios de 2025 não são prioridades no Mais Tradicional. Neste lógica do big boss norte-americano, o time alvinegro, ainda sem, de fato, “estrear” em 2025, terá mais um mês de pré-temporada depois do fiasco no Campeonato Carioca.

Nono lugar no Estadual, com apenas 13 pontos em 11 partidas, o Botafogo sequer conseguiu vaga na Taça Rio, torneio de consolação do Carioca. Assim, não garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026 neste primeiro semestre como os arquirrivais da capital e o Volta Redonda.

Não há mais classificação via ranking da CBF, e as vagas são preenchidas com os Estaduais. No Rio de Janeiro, são seis lugaress: quatro para os semifinalistas do Carioca, uma para o campeão da Taça Rio e uma via Copa Rio, torneio de clubes com menor investimento.

A busca pela classifição, portanto, fica para o segundo semestre. O Botafogo tem dois caminhos. A saber: garantir vaga na Libertadores-2026. A outra alternativa é obter uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que “sobra” via Brasileirão. Este passaporte, geralmente, fica entre o 8º ou 9º colocado da Série A.

Botafogo tem mais um compromisso neste mês

Antes das novas férias, porém, o Botafogo tem o Racing pela frente, pelo jogo de volta da Recopa, na quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos. Na ida, os argentinos venceram por 2 a 0 e complicaram a situação dos caricas. Só um triunfo por três gols de vantagem deixa a taça no Colosso do Subúrbio, sem, claro, precisar do drama das penalidades máximas.

Após o choque com os portenhos, o Botafogo só volta a campo no dia 30 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão de 2025. Chance, portanto, de preparar uma nova pré-temporada para não repetir os equívocos dos primeiros meses.

No momento, o clube busca um treinador no mercado. São mais de 50 dias sem um profiissional no cargo. De forma interina, Cláudio Caçapa ocupa o cargo. Ele soma duas derrotas e um empate.

