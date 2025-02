Loide acerta com o Vasco e inicia viagem para o RJ; veja valores

Tem mais reforço chegando no Vasco! O Alanyaspor (TUR) liberou e o atacante Loide Augusto já iniciou seu processo de ida para o Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (24), sendo, então, o provável sétimo reforço do time carioca para 2025.

Após bastante tempo de negociação, a equipe turca aceitou a proposta cruz-maltina e deu o OK para a liberação do atacante. O mesmo já deixara clara sua vontade em defender o Gigante da Colina em lives realizadas em sua conta no Instagram. Loide, então, assinará com o Vasco por três temporadas (até o fim de 2027).

A diretoria vascaína conseguiu costurar um acordo com os turcos, onde pagará 1,5 milhão de euros num primeiro momento (cerca de R$ 8,9 milhões no câmbio atual) e mais 1 milhão de euros em metas a serem batidas (R$ 5,9 mi). Assim, o valor total da transação pode chegar aos R$ 14,8 milhões, segundo informações do “ge” desta segunda-feira (23).

As metas são as seguintes: 700 mil euros (R$ 4,2 milhões) por número de participações em jogos; 150 mil euros (R$ 900 mil) por gols/assistências; 150 mil euros (R$ 900 mil) por classificação à Libertadores até o fim de 2026.

Loide é o terceiro atacante contratado pelo Vasco na janela. Antes, o Cruz-Maltino acertara com o argentino Benjamin Garré (único anunciado) e o português Nuno Moreira, que já fala como jogador do Gigante.

