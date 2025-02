Benzema ‘decepciona’ Cristiano Ronaldo e cita brasileiro como ‘melhor de todos os tempos’

As falas em que Cristiano Ronaldo se coloca como ‘o melhor de todos os tempos’ passa por uma análise deturpada sobre o tema na visão de Karim Benzema. Apesar de nutrir admiração pelo ex-companheiro de Real Madrid, o atacante não escondeu o espanto com a opinião do português.

Questionado quanto à concordância com a análise do português, Benzema dissentiu da resposta. Na visão do atacante, o melhor de todos os tempos também leva Ronaldo no nome, mas é conhecido como Fenômeno.

“Cada um fala o que quer. Se ele acha que é o melhor da história… acho longe disso. Para mim, por exemplo, é o Ronaldo do Brasil. Mas não gosto de fazer comparações entre jogadores, acho que cada um tem sua história e ele tem a dele. Trata-se de um craque”, respondeu à TNT Sports.

Karim ainda desvalorizou os moldes da atual premiação do Ballon d’Or ao enaltecer Vini Jr., do Real Madrid. “Acho que essas coisas da Bola de Ouro acabaram. Não funcionam mais. Para mim, para todos, ele é o melhor. Jogador mais decisivo do time hoje e sempre faz a diferença. Estou muito feliz e orgulhoso do trabalho dele. Já disse a ele, espero que um dia ele vença a Bola de Ouro, mas vejo seguir no Real como mais importante”.

Cristiano Ronaldo melhor do mundo

O astro português afirmou com veemência ter sido o “jogador mais completo que já existiu”, intitulando-se, portanto, como o melhor da história. Em sua análise, o craque levou em considerações nomes como Pelé, Maradona e Messi.

“Sinceramente, nunca vi ninguém melhor que eu. Creio que sou o jogador mais completo que existiu.Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido e forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo”, disse em entrevista ao programa espanhol “La Sexta”.

“O melhor da história sou eu. Ponto final. Os números dizem isso”, completou CR7.

