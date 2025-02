Cruzeiro aciona forças de segurança após ameaças a jogadores

O Cruzeiro repudiou, nesta segunda-feira (24), as ameaças aos jogadores Marlon, Matheus Pereira e William após a eliminação do clube na semifinal do Campeonato Mineiro. Em nota oficial, o clube lamentou o episódio e afirmou que acionou as forças de segurança para tomar as providências cabíveis.

Afinal, bonecos decapitados com as camisas de Marlon, Matheus Pereira e William foram pendurados em um viaduto em Belo Horizonte. As pernas dos bonecos estavam cortadas e manchas vermelhas faziam alusão a sangue. A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24).

O Cruzeiro saiu de maneira precoce do Campeonato Mineiro após eliminação para o América, no Independência, após empate por 1 a 1 e derrota na disputa por pênaltis. Marlon e William não converteram suas cobranças, enquanto Matheus Pereira, recentemente envolvido em negociação com o Zenit, não entrou em campo.

Camisa 10 do clube mineiro, Matheus Pereira sinalizou o desejo de jogar na Europa. Na última semana, o Cruzeiro acertou sua venda para o Zenit. O jogador chegou a viajar para realizar exames médicos, mas não assinou com o clube russo.

