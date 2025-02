Corinthians fecha mais um patrocinador em 2025; Confira os valores

Nesta segunda-feira (24), a diretoria do Corinthians fechou mais um patrocínio. A empresa que estampará o uniforme do time masculino é a Appgas, uma plataforma de venda de botijão de gás residencial e água mineral, que ocupará o peito da camisa alvinegra, ao lado do escudo do clube.

Com a nova parceria, o Timão passa a ter nove marcas em seu uniforme: oito patrocinadores e a Nike, fornecedora de material esportivo. A diretoria do clube do Parque São Jorge está próxima de atingir sua meta orçamentária de R$ 212 milhões em patrocínios para 2025, o que representaria um recorde na história do clube.

Em 2024, o Corinthians arrecadou aproximadamente R$ 178 milhões com patrocínios. Os contratos atuais superarão essa marca. A Appgas substituirá a rede de postos Ale.

Confira os patrocínios do time masculino do Corinthians

Máster – Esportes da Sorte (até julho de 2027)

Peito – Appgas

Mangas – Banco BMG (até dezembro de 2026)

Barra traseira da camisa – Elétrica AREA (até o fim de 2025)

Ombros – Viva Sorte (até o fim de 2026)

Costas (parte superior) – EZZE Seguros (até o fim de 2025)

Meiões – Kasinski Consórcio (prazo não divulgado)

Lado esquerdo frontal do calção – UniCesumar (até fevereiro de 2025)

