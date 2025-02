Corte de gastos no Manchester United afeta cantina e funcionários

De acordo com o jornal “The Guardian”, ele o rdenou o fechamento da lanchonete para funcionários em Old Trafford. Quem trabalhava no local podia ter refeições, chá e café gratuitos até o momento. Assim, vai substituir as refeições que eram oferecidas de forma grátis por frutas. A cantina, portanto, será fechada no fim desta semana.

Além disso, a medida também vai acontecer no centro de treinamento do Manchester United, em Carrington. Por lá, apenas os jogadores vão receber alimentação grátis. Para os funcionários, terá apenas pão e sopa à disposição.

Vale ressaltar que Sir Jim Ratcliffe é proprietário de 25% das ações do Manchester United. Ele investiu cerca de 1,25 bilhão de libras, ou seja, R$ 7,7 bilhões, e garantiu também o controle sobre o futebol da instituição.

Manchester United terá outra medida

Além do fechamento da cantina e de diminuir as opções de alimentação para os funcionários, o Manchester United terá outra medida para diminuir as despesas. O clube anunciou nesta segunda-feira (24) que vai demitir entre 150 e 200 funcionários nos próximos dias.



