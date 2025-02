Colombianos dominam assistências no Fluminense no ano; entenda

Serna (dir.), do Fluminense, ri à toa com gol contra o Bangu - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Uma curiosidade cerca este início de ano do Fluminense. Afinal, dos 13 gols anotados no Campeonato Carioca, somente sete contaram com assistências – todas de jogadores colombianos.

Na partida contra o Bangu, no último domingo (23), em vitória por 3 a 2, apenas um dos gols contou com assistência. Kevin Serna, autor também de um dos gols, foi quem assistiu Canobbio no segundo tento tricolor. Assim, ele chegou a dois passes resultados em gols no ano – o outro foi em jogo contra a Portuguesa (vitória por 3 a 1, pela quarta rodada da Taça Guanabara).

Além dele, Gabriel Fuentes, outro nascido na Colômbia, também contribuiu com duas assistências. Foram nos jogos contra Boavista (para Samuel Xavier), em empate em 1 a 1, pela sétima rodada, e contra o Vasco, na partida seguinte. Cano foi o autor do gol neste caso.

Já o craque Jhon Arias é o líder no quesito, com três. Ele também contribuiu na vitória por 2 a 1 sobre o Cruz-Maltino, com cruzamento perfeito para Thiago Silva empatar o jogo. Contra o Nova Iguaçu, pela décima rodada, saíram de seus pés os passes para os gols de Cano e Canobbio.

E os outros gols do Fluminense?

Dos outros seis gols do Flu no Campeonato, três foram de pênalti (Kauã Elias e Cano, duas vezes). Dos três restantes, um foi contra (não conta assistência), outro foi de rebote do goleiro (em jogada de Serna para finalização de Cano, aliás, contra a Portuguesa) e o último foi o de Serna contra o Bangu após bate-rebate na área.

